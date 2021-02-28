Çorum FK kalesini kapattı
Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, son 3 maçında 7 puan toplarken, kalesini gole kapattı. 270 dakikadır gol yemeyen Kırmızı-siyahlılar, bu sezonun en uzun gol yememe serisini yakalamış durumdalar.
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta İlk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, tıpkı sezonun ilk 5 haftasında olduğu gibi, ikinci yarının aynı periyodunda 7 puan toplarken, ilk yarıya oranla attığı ve yediği gollerde büyük düşüş var.
Sezonun ilk 5 maçında evinde Manisa FK’ya 3-1, deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 yenilen Çorum FK, sahasında Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalırken, deplasmanda İnegölspor’u 3-2, sahasında ise Niğde Anadolu FK’yı 4-0 yendi.
Sezonun ilk 2 maçını kaybeden ve periyodun 7 puanını son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik olarak toplayan Çorum FK, ikinci yarının aynı maçlarında bu kez Manisa FK ve Kocaelispor’a 1-0’lık skorlarla boyun eğerken, Afjet Afyonspor’u 1-0, İnegölspor’u 2-0 mağlup etti. Niğde Anadolu FK ile de golsüz berabere kalan Çorum FK, 5 maçlık periyodu yine 7 puanla tamamladı.
270 DAKİKADIR GOL YEMİYOR
İlk 5 haftalık periyotla ikinci yarının ilk 5 haftalık aynı periyodu arasında sadece atılan ve yenilen gollerde değişiklik bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar, ilk 5 haftada 9 gol atıp kalesinde 9 gol görürken, ikinci yarının aynı periyodunda sadece 3 gol atabilirken, kalesinde de sadece 2 gol gördü.
7 puan topladığı son 3 maçında Afjet Afyonspor’u 1-0, İnegölspor’u 2-0 yenen, Niğde Anadolu FK ile de 0-0 berabere kalan Çorum FK, tam 270 dakikadır gol yemiyor. Son 3 maçında kalesinde gol görmeyen Çorum FK, bu sezon ilk kez bu kadar uzun süre gol yemedi.
ÇORUM FK’NIN BU SEZONKİ İLK BEŞ MAÇLARI
İLK YARI
Manisa FK….1-3
Kocaelispor..0-3 (D)
A.Afyon……1-1
İnegölspor….3-2 (D)
Niğde A.F.K..4-0
İKİNCİ YARI
Manisa FK….0-1(D)
Kocaelispor..0-1
A.Afyon……1-0 (D)
İnegölspor….2-0
Niğde A.F.K..0-0 (D)
(Spor Servisi)