Çorum FK kalesini kapattı

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta İlk 5 mücadelesi veren Çorum Futbol Kulübü, tıpkı sezonun ilk 5 haftasında olduğu gibi, ikinci yarının aynı periyodunda 7 puan toplarken, ilk yarıya oranla attığı ve yediği gollerde büyük düşüş var.

Sezonun ilk 5 maçında evinde Manisa FK’ya 3-1, deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 yenilen Çorum FK, sahasında Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalırken, deplasmanda İnegölspor’u 3-2, sahasında ise Niğde Anadolu FK’yı 4-0 yendi.

Sezonun ilk 2 maçını kaybeden ve periyodun 7 puanını son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik olarak toplayan Çorum FK, ikinci yarının aynı maçlarında bu kez Manisa FK ve Kocaelispor’a 1-0’lık skorlarla boyun eğerken, Afjet Afyonspor’u 1-0, İnegölspor’u 2-0 mağlup etti. Niğde Anadolu FK ile de golsüz berabere kalan Çorum FK, 5 maçlık periyodu yine 7 puanla tamamladı.

270 DAKİKADIR GOL YEMİYOR

İlk 5 haftalık periyotla ikinci yarının ilk 5 haftalık aynı periyodu arasında sadece atılan ve yenilen gollerde değişiklik bulunuyor. Kırmızı-siyahlılar, ilk 5 haftada 9 gol atıp kalesinde 9 gol görürken, ikinci yarının aynı periyodunda sadece 3 gol atabilirken, kalesinde de sadece 2 gol gördü.

7 puan topladığı son 3 maçında Afjet Afyonspor’u 1-0, İnegölspor’u 2-0 yenen, Niğde Anadolu FK ile de 0-0 berabere kalan Çorum FK, tam 270 dakikadır gol yemiyor. Son 3 maçında kalesinde gol görmeyen Çorum FK, bu sezon ilk kez bu kadar uzun süre gol yemedi.

ÇORUM FK’NIN BU SEZONKİ İLK BEŞ MAÇLARI

İLK YARI

Manisa FK….1-3

Kocaelispor..0-3 (D)

A.Afyon……1-1

İnegölspor….3-2 (D)

Niğde A.F.K..4-0

İKİNCİ YARI

Manisa FK….0-1(D)

Kocaelispor..0-1

A.Afyon……1-0 (D)

İnegölspor….2-0

Niğde A.F.K..0-0 (D)

(Spor Servisi)