Önceki hafta Manisa FK karşısında aldıkları farklı yenilginin motivasyon kaybına neden olduğunu ve bu açıdan Çorum FK maçının büyük önem taşıdığını kaydeden Osman Özköylü; “Manisa maçında alınan kötü sonuçtan sonra ciddi bir motivasyon kaybı yaşandı. Böyle bir mağlubiyetten sonra tekrar toparlanıp ayağa kalkmak çok önemliydi. Oyuncularım bu dirayeti müthiş bir şekilde gösterdiler. Çorum FK iyi bir takım, iyi oyunculara sahip bir takım. Kolay maç olmayacağını biliyorduk.”

“En önemlisi de baktığımız zaman son 1 ay içerisinde Covid’den dolayı bizim maçla birlikte ikinci maçını oynayan bir Çorum FK vardı. Biz ise kupa maçı dahil son 36 günde 9.maçımıza çıktık. Yani gerçekten takımımız inanılmaz performans ortaya koydu, yorulduk, neredeyse 4 güne 1 maç oynadık. Buna rağmen oyuncularım iyi bir performans ortaya koydu. Hepsini tebrik ediyorum.”

“Aldığımız bu galibiyet lig içerisinde durumumuz itibari ile belki oyunsal olarak iyi olmasak da mücadele anlamında oyuncularım harika bir sonuç alıp harika bir iş çıkardılar. Çıkış arayan bir takıma karşı aldığımız bu galibiyet bizim adımıza önemliydi ve değerliydi. Şimdi Kocaeli maçının ertelenmesiyle birlikte bir sonraki Afyon maçına kadar dinlenmek için zamanımız olacak. Bu dinlenmeyi de doğru bir şekilde kullanacağız” dedi.

(Spor Servisi)