Çorum FK ile Sancaktepe dokuzuncu kez karşı karşıya

İki takım daha önce tam 8 kez karşılaşırken, bu maçların ikisini Çorum Futbol Kulübü, üçünü İstanbul ekibi kazanırken, üç karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda sekiz gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 10 gol gördüler.

Çorum Futbol Kulübü Sancaktepe ile ilk kez 2012-13 sezonunda aynı grupta yer aldı. İstanbul’da oynanan maç 2-2, Çorum’daki karşılaşma ise 1-1 biterken, 2013-14 sezonunda da rakip olan iki takım arasında Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 1-0, İstanbul’da oynanan maçı da Sancaktepe FK 3-2 kazandı.

2016-17 sezonunda yine aynı grupta yer alan iki takım arasında İstanbul’da oynan maç 0-0 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı 2-1’lik skorla Sancaktepe FK kazandı.

Geçen sezon da aynı grupta yer alan Çorum FK ile Sancaktepe FK 4.haftada İstanbul’da karşı karşıya gelirken, Çorum temsilcisi müsabakayı 57.dakikada Kerem Çağatay’ın attığı golle 1-0 kazandı.

21.haftada Çorum’da oynanan maçta ise gülen taraf Sancaktepe FK oldu. İstanbul ekibi, 5.dakikada İrfan Akgün ve 83.dakikada Melik Derin’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

(Spor Servisi)