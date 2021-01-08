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Çorum FK ile Sancaktepe dokuzuncu kez karşı karşıya

Çorum Futbol Kulübü pazar günü 9.haftanın erteleme maçında konuk olacağı İstanbul temsilcisi Sancaktepe Futbol Kulübü ile tarihinde dokuzuncu kez karşılaşacak.

Spor 08.01.2021, 19:30
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Çorum FK ile Sancaktepe dokuzuncu kez karşı karşıya

İki takım daha önce tam 8 kez karşılaşırken, bu maçların ikisini Çorum Futbol Kulübü, üçünü İstanbul ekibi kazanırken, üç karşılaşma ise berabere bitti. Bu maçlarda sekiz gol atan kırmızı-siyahlılar kalelerinde 10 gol gördüler.

Çorum Futbol Kulübü Sancaktepe ile ilk kez 2012-13 sezonunda aynı grupta yer aldı. İstanbul’da oynanan maç 2-2, Çorum’daki karşılaşma ise 1-1 biterken, 2013-14 sezonunda da rakip olan iki takım arasında Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 1-0, İstanbul’da oynanan maçı da Sancaktepe FK 3-2 kazandı.

2016-17 sezonunda yine aynı grupta yer alan iki takım arasında İstanbul’da oynan maç 0-0 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı 2-1’lik skorla Sancaktepe FK kazandı.

Geçen sezon da aynı grupta yer alan Çorum FK ile Sancaktepe FK 4.haftada İstanbul’da karşı karşıya gelirken, Çorum temsilcisi müsabakayı 57.dakikada Kerem Çağatay’ın attığı golle 1-0 kazandı.

21.haftada Çorum’da oynanan maçta ise gülen taraf Sancaktepe FK oldu. İstanbul ekibi, 5.dakikada İrfan Akgün ve 83.dakikada Melik Derin’in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

(Spor Servisi)

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