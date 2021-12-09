Çorum FK ile Niğde Anadolu FK dokuzuncu kez karşılaşacak
Çorum FK ile Niğde Anadolu FK daha önce ligde 6 maçta karşılaşırken, bu maçların 3’ünü Çorum temsilcisi kazandı, 3 maç da berabere bitti. İki ayaklı play-off eşleşmesinde ise, Çorum’da 1-1 biten maçın rövanşını Niğde temsilcisi 3-2 kazanarak Çorum FK’yı saf dışı bıraktı.
Çorum FK, Pazar günü 17.hafta maçında konuk olacağı Niğde Anadolu FK ile tarihinde dokuzuncu kez karşılaşacak. İki takım daha önce ligde 6, Play-off’ta 2 kez karşılaşırken, Çorum FK’nın bariz üstünlüğü bulunuyor.
İki takım daha önce 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 3.Lig’de aynı grupta yer aldı. 2014-15 sezonunda, Niğde’de oynanan maç 1-1 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı Çorum Futbol Kulübü 3-1 kazandı.
2015-16 sezonunda, Çorum’da oynanan maçı 2-0 kazanan Çorum Futbol Kulübü, Niğde’den ise 0-0’lık beraberlikle döndü.
Aynı sezon Play-Off’ta da rakip olan iki takım arasında Çorum’da 1-1 biten maçın rövanşını Niğde temsilcisi 3-2 kazandı.
Geçen sezon da aynı grupta rakip olan Çorum FK ile Niğde Anadolu FK 6.haftada Çorum’da karşı karşıya geldi. 21 Ekim’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı Çorum FK 4-0 kazandı. Kırmızı-siyahlılar galibiyeti getiren golleri 24 ve 72.dakiklarda Sinan Kurumuş, 59 ve 65.dakikalarda ise Cengiz Ötkün attı.
24 Şubat 2021’de Niğde’de oynanan 25.hafta maçı ise başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|15
|39
|2. Konyaspor
|15
|27
|3. Fenerbahçe
|15
|27
|4. Hatayspor
|15
|26
|5. Başakşehir
|15
|25
|6. Alanyaspor
|15
|24
|7. Galatasaray
|15
|23
|8. Karagümrük
|15
|22
|9. Beşiktaş
|15
|21
|10. Adana Demirspor
|15
|20
|11. Sivasspor
|15
|19
|12. Giresunspor
|15
|19
|13. Kayserispor
|15
|19
|14. Altay
|15
|18
|15. Antalyaspor
|15
|18
|16. Gaziantep FK
|15
|18
|17. Göztepe
|15
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|15
|14
|19. Kasımpaşa
|15
|11
|20. Rizespor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|15
|30
|2. Erzurumspor
|13
|28
|3. Ümraniye
|14
|27
|4. Eyüpspor
|14
|27
|5. Bandırmaspor
|14
|25
|6. Samsunspor
|14
|22
|7. Tuzlaspor
|13
|21
|8. İstanbulspor
|14
|20
|9. Kocaelispor
|14
|20
|10. Gençlerbirliği
|14
|20
|11. Boluspor
|14
|19
|12. Adanaspor
|15
|19
|13. Menemenspor
|14
|18
|14. Bursaspor
|14
|17
|15. Manisa FK
|15
|17
|16. Denizlispor
|14
|15
|17. Ankara Keçiörengücü
|14
|14
|18. Altınordu
|15
|13
|19. Balıkesirspor
|14
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|15
|35
|2. Liverpool
|15
|34
|3. Chelsea
|15
|33
|4. West Ham
|15
|27
|5. Tottenham
|14
|25
|6. M. United
|15
|24
|7. Arsenal
|15
|23
|8. Wolverhampton
|15
|21
|9. Brighton
|15
|20
|10. Aston Villa
|15
|19
|11. Leicester City
|15
|19
|12. Everton
|15
|18
|13. Brentford
|15
|17
|14. Crystal Palace
|15
|16
|15. Leeds United
|15
|16
|16. Southampton
|15
|16
|17. Watford
|15
|13
|18. Burnley
|14
|10
|19. Newcastle
|15
|10
|20. Norwich City
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|16
|39
|2. Sevilla
|15
|31
|3. Real Betis
|16
|30
|4. Atletico Madrid
|15
|29
|5. Real Sociedad
|16
|29
|6. Rayo Vallecano
|16
|27
|7. Barcelona
|15
|23
|8. Valencia
|16
|22
|9. Athletic Bilbao
|16
|21
|10. Osasuna
|16
|21
|11. Espanyol
|16
|20
|12. Mallorca
|16
|19
|13. Villarreal
|15
|16
|14. Celta de Vigo
|16
|16
|15. Granada
|15
|15
|16. Elche
|16
|15
|17. Deportivo Alaves
|15
|14
|18. Cádiz
|16
|12
|19. Getafe
|16
|11
|20. Levante
|16
|8