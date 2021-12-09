Çorum FK ile Niğde Anadolu FK dokuzuncu kez karşılaşacak

Çorum FK, Pazar günü 17.hafta maçında konuk olacağı Niğde Anadolu FK ile tarihinde dokuzuncu kez karşılaşacak. İki takım daha önce ligde 6, Play-off’ta 2 kez karşılaşırken, Çorum FK’nın bariz üstünlüğü bulunuyor.

İki takım daha önce 2014-15 ve 2015-16 sezonlarında 3.Lig’de aynı grupta yer aldı. 2014-15 sezonunda, Niğde’de oynanan maç 1-1 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı Çorum Futbol Kulübü 3-1 kazandı.

2015-16 sezonunda, Çorum’da oynanan maçı 2-0 kazanan Çorum Futbol Kulübü, Niğde’den ise 0-0’lık beraberlikle döndü.

Aynı sezon Play-Off’ta da rakip olan iki takım arasında Çorum’da 1-1 biten maçın rövanşını Niğde temsilcisi 3-2 kazandı.

Geçen sezon da aynı grupta rakip olan Çorum FK ile Niğde Anadolu FK 6.haftada Çorum’da karşı karşıya geldi. 21 Ekim’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maçı Çorum FK 4-0 kazandı. Kırmızı-siyahlılar galibiyeti getiren golleri 24 ve 72.dakiklarda Sinan Kurumuş, 59 ve 65.dakikalarda ise Cengiz Ötkün attı.

24 Şubat 2021’de Niğde’de oynanan 25.hafta maçı ise başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.

(Hüseyin AŞKIN)

