Çorum FK ile Niğde, 10. kez karşı karşıya

Profesyonel liglerdeki 10.sezonunu geçiren Çorum FK, Niğde Anadolu FK ile daha önce normal sezonda 7, Play-Off’ta ise 2 olmak üzere 9 kez karşı karşıya geldi.

Ligde, İki takım ilk kez 2014-15 sezonunda aynı grupta yer alırken, Niğde’de oynanan maç 1-1 bitti, Çorum’daki maçı Çorum FK 3-1 kazandı.

2015-16 sezonunda da, Çorum’daki maçı kırmızı-siyahlı ekip 2-0 kazanırken, Niğde’de oynanan maç 0-0 tamamlandı. İki takım aynı sezon Play-Off’ta da eşleşti. Çorum’da 1-1 biten maçın rövanşını Niğde ekibi evinde 3-2 kazanarak yarı finale yükselen taraf oldu.

2020-2021 Sezonunda da aynı grupta yer alan iki takımın Çorum’daki mücadelesini Çorum FK 4-0 kazanırken, Niğde’de oynanan maç 0-0 bitti.

Bu sezon ise, 17.haftada, Niğde’de oynanan maçı, Çorum FK 2-0 kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

