Çorum FK ile İnegölspor dördüncü kez karşı karşıya

Profesyonel liglerdeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, İnegölspor’la geçen sezon da aynı grupta yer aldı. İki takım arasında ligin 2.haftasında İnegöl’de oynanan maçı Çorum FK 2-1 kazanırken, Çorum FK’nın gollerini 28.dakikada Muhammed Rıdvan Özdemir ve 80.dakikada Kıvanç Kaya kaydederken, Bursa ekibinin golünü 70.dakikada Murathan Buruş kendi kalesine attı.

19.haftada Çorum’da oynanan maçta ise gülen taraf 3-1’lik skorla Bursa temsilcisi oldu. Çorum FK ilk yarısını 37.dakikada Mikail Albayrak’ın attığı golle 1-0 önde kapattığı ikinci yarıda 55.dakikada H.Mustafa Karabulut, 83.dakikada A.Hakan Şahin ve 90+5.dakikada Y.Görkem Arslan’ın golleriyle sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon da aynı grupta yer alan iki takım arasında 5.haftada Bursa’da oynanan maçı Çorum FK 3-2 kazandı. 14 Ekim 2020’de İnegöl İlçe Stadı’nda oynanan maçta Bursa temsilcisi ilk yarıyı 20.dakikada Ali Aydemir ve 36.dakikada Emir Özsoy’un golleriyle 2-0 önde kapatırken, ikinci yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atan Çorum FK, 68.dakikada penaltıdan Umut Kaya, 85.dakikada yine penaltıdan Sinan Kurumuş ve 90+1.dakikada Kıvanç Kaya’nın golleriyle 3-2 galip geldi.

(Spor Servisi)