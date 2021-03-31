Çorum FK ile Erzincanspor sekizinci kez karşılaşacak

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, yarın 30.hafta maçında kendisi ile aynı hedefi kovalayan renktaşı Anagold 24 Erzincanspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Yarınki kritik maç öncesinde, iki takım da son hazırlıklarını yaparken, birbirlerine üstünlük sağlayıp play-off için avantaj yakalamaya çalışacaklar. Play-Off yarışını oldukça yakından ilgilendiren maç öncesinde, iki takım arasındaki rekabette ilginç detaylar dikkat çekiyor.

SEKİZİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Profesyonel futbol liglerindeki dokuzuncu sezonunu geçiren Çorum FK’nın en çok maç yaptığı takımlardan biri de Erzincanspor oldu. Kırmızı-siyahlı renklere sahip olan iki takım bugüne kadar tam 7 kez karşı karşıya gelirken, yarınki maç sekizinci kapışma olacak.

ÇORUM FK 3-1 ÖNDE

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçın 3’ünü Çorum FK, 1’ini Erzincanspor kazanırken, 3 maç da berabere bitti. Bu maçlarda Çorum FK 12, Erzincanspor 6 puan aldı. Çorum FK’nın attığı 9 gole Erzincan temsilcisi 7 golle karşılık verdi.

ERZİNCAN’DAKİ DÖRDÜNCÜ MAÇ

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 7 maçın 4’ü Çorum’da, 3’ü Erzincan’da oynandı. Çorum’da oynanan 4 maçın 2’sini Çorum FK kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 7 gol atan Çorum FK kalesinde 5 gol gördü.

Erzincan’da oynanan 3 maçta ise, Çorum FK 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Rakip fileleri 2 kez havalandıran Çorum FK, kalesinde 2 gole engel olamadı.

REKABET 2015’DE BAŞLADI

Çorum FK ile Erzincanspor ilk kez 2015-16 sezonunda aynı grupta rakip oldular. Sezonun 13.haftasında Erzincan’da oynanan maç 0-0 biterken, 32.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum temsilcisi 5.dakikada İmam Almas ve 75.dakikada Eşref Korkmazoğlu’nun golleriyle 2-1 kazandı. Konuk takımın tek golünü 55.dakikada Uğur Uğur kaydetti.

ERZİNCAN’IN TEK GALİBİYETİ

2016-17 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım, 2.haftada Erzincan’da karşı karşıya geldi. Erzincan temsilcisi 39.dakikada Sefer Sever’in golüyle sahadan 1-0 üstün ayrıldı ve tarihinde Çorum FK’ya karşı tek galibiyetini aldı.

Sezonun 21.haftasında Çorum’da oynanan maç 1-1 bitti. Bu maçta Çorum FK’nın golünü 41.dakikada Mertcan Aktaş atarken, Erzincanspor’un golü 9.dakikada Yasin Dülger’den geldi. Yasin Dülger sonraki sezon Çorum FK’ya transfer oldu.

2018-19’DA İKİ MAÇI DA ÇORUM FK KAZANDI

İki takım 2018-19 sezonunda da aynı grupta yer aldı ve iki maçı da Çorum FK 2-1’lik skorlarla kazandı. 7.haftada Çorum’da oynanan maçta Çorum FK’ya galibiyeti getiren golleri 14.dakikada Fahri Eren Pamuk ve 82.dakikada Yakup Alkan atarken, konuk takımın golü 65.dakikada Ali Öztürk’ten geldi.

24.haftada Erzincan’da oynanan maçta ise Çorum FK 22.dakikada Yakup Alkan ve 89.dakikada Barış Çiçek’in golleriyle galibiyete uzandı. Erzincan ekibinin tek golünü 48.dakikada Halil Yılmaz kaydetti.

SON MAÇ BERABERE

Bu sezona kadarki karşılaşmaların tamamı, iki takım da 3.Lig maçıydı. 2.Lig7deki ikinci sezonunu geçiren Çorum FK, bu sezon da Erzincan ekibiyle aynı grupta yer aldı.

Sezonun 12.haftasında Çorum’da oynanan maç aynı zamanda iki takımın rekabetteki ilk 2.Lig maçı olarak kayıtlara geçti.

29 Kasım 2020’de Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan maç 2-2 biterken, Çorum FK’nın gollerini 53.dakikada Cengiz Ötkün ve 60.dakikada Muhammet Fettahoğlu attı. Erzincan temsilcisinin gollerini ise 3.dakikada Niyazi Batuhan Salman ve 88.dakikada Muhammet Samed Karakoç kaydetti.

(Spor Servisi)

