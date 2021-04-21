Çorum FK ile Başkent ekibi Hacettepe 6.kez karşılaşacak

Çorum FK ile Hacettepespor daha önce 5 kez karşılaşırken, bu maçların 3’ünü Çorum temsilcisi, 1’ini Başkent ekibi kazandı. 1 karşılaşmada berabere biterken, Çorum FK’nın attığı 8 gole Hacettepespor 4 golle cevap verdi.

Profesyonel futbol liglerinde 9. sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, yarın 35.hafta maçında konuk olacağı Ankara temsilcisi Hacettepespor’la tarihinde altıncı kez karşılaşacak. İki takım arasında daha önce oynanan 5 maçta Çorum FK’nın üstünlüğü dikkat çekiyor.

İki takım daha önce 2013-2014 sezonunda aynı grupta yer aldı. 3.haftada Ankara’da oynanan maç 0-0 biterken, 20.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 44.dakikada Gökhan Demir ve 59.dakikada İmam Almas’ın golleriyle 2-1 kazandı. Başkent ekibinin golünü 30.dakikada Berat Tosun attı.

İki takım 6 yıl aradan sonra geçen sezon da aynı grupta yer aldı. Sezonun 8.haftasında Ankara’da oynanan maçı Çorum FK 3-1 kazandı. Kırmızı-Siyahlılara galibiyeti getiren golleri 18.dakikada Kıvanç Kaya, 68.dakikada penaltıdan Ertuğrul Sancaktutan ve 90+1.dakikada Kerem Pala atarken, Başkent ekibinin golü 83.dakikada Ömer Alper Tatlısu’dan geldi.

25.haftada Çorum’da oynanan maçı ise Başkent ekibi 57.dakikada Hüseyin Eren Bektaş ve 68.dakikada Yağız Suat Bolat’ın golleriyle 2-1 kazandı. Çorum FK’nın maçtaki tek golünü 84.dakikada Batuhan Demirel attı.

Bu sezon da aynı grupta rakip olan iki takım arasında 16.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 11.dakikada Umut Kaya ve 42.dakikada Sinan Kurumuş’un attığı gollerle 2-0 kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)

