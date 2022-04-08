Çorum FK ile 1461 Trabzon, bugüne kadar 9 kez karşılaştı
Çorum FK, Pazar günü 34.hafta maçında konuk edeceği 1461 Trabzon FK ile daha önce 9 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Çorum FK, 3’ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitti. Çorum FK, 8 maçtır yenemediği Trabzon temsilcisine 10 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.
2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü 34.hafta maçında konuk edeceği 1461 Trabzon FK ile tarihinde 10.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta, eski adları Düzyurtspor ve Hekimoğlu Trabzon olan 1461 Trabzon’un galibiyeti daha fazla olurken, beraberlikler dikkat çekiyor.
Geride kalan 9 karşılaşmada, Çorum FK sadece 1 kez kazanırken, Trabzon ekibi 3 galibiyet aldı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Çorum FK’nın 10 golüne, Karadeniz ekibi 11 golle cevap verdi.
ÇORUM’DA 4 MAÇTA 5 PUAN
Çorum FK ile 1461 Trabzon, 9 maçın 4’ünü Çorum’da, 5’ini Trabzon’da oynadı. Çorum’daki maçların 1’ini Çorum FK, 1’ini 1461 Trabzon kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Çorum FK, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.
Trabzon’da oynanan 5 maçın ise, 2’sini Trabzon temsilcisi kazandı, 3 karşılaşma da berabere bitti. Çorum FK, attığı 5 gole karşılık, 6 gol yedi.
İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI
Çorum FK ile 1461 Trabzon FK ilk kez 2013-14 sezonunda rakip oldular. 13.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazanırken, 30.haftada Trabzon’da oynanan maç 0-0 bitti.
2017-18 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım arasında, 15.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1, 32.haftada Trabzon’da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maç ise 3-3 sonuçlandı.
2019-20 sezonda yine aynı grupta yer alan iki takımın 10.haftada Trabzon’daki mücadelesi ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Çorum’da oynanan 27.hafta maçı 0-0 bitti.
Çorum FK ile 1461 Trabzon FK, 2020-2021 sezonunda da aynı grupta rakip oldular. Ligin 13.haftasında Trabzon’da oynanan maçta, Trabzon sahadan 1-0 galip ayrıldı.
32.haftada Çorum’da oynanan maçta da gülen taraf 3-2’lik skorla 1461 Trabzon FK oldu.
Bu sezon yine rakip olan iki takım, ligin 15.haftasında, Trabzon’da karşı karşıya geldi. 27 Kasım’da oynanan maçta, Trabzon temsilcisi, 67.dakikada Hakan Yavuz’un golüyle 1-0 öne geçerken, Çorum FK, 70.dakikada Batuhan Er’in penaltı golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1’lik skorla neticelendi.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|31
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Brentford
|31
|33
|15. Newcastle
|30
|31
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|30
|69
|2. Barcelona
|29
|57
|3. Atletico Madrid
|30
|57
|4. Sevilla
|30
|57
|5. Real Betis
|30
|53
|6. Real Sociedad
|30
|51
|7. Villarreal
|30
|45
|8. Athletic Bilbao
|30
|44
|9. Valencia
|30
|41
|10. Osasuna
|30
|38
|11. Celta Vigo
|30
|36
|12. Espanyol
|30
|36
|13. Rayo Vallecano
|29
|33
|14. Getafe
|30
|32
|15. Elche
|30
|32
|16. Granada
|30
|29
|17. Cadiz
|30
|28
|18. Mallorca
|30
|26
|19. Levante
|30
|22
|20. Deportivo Alaves
|30
|22