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Çorum FK ile 1461 Trabzon, bugüne kadar 9 kez karşılaştı

Çorum FK, Pazar günü 34.hafta maçında konuk edeceği 1461 Trabzon FK ile daha önce 9 kez karşılaştı. Bu maçların 1’ini Çorum FK, 3’ünü Karadeniz ekibi kazanırken, 5 karşılaşma berabere bitti. Çorum FK, 8 maçtır yenemediği Trabzon temsilcisine 10 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Spor 08.04.2022, 00:14
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Çorum FK ile 1461 Trabzon, bugüne kadar 9 kez karşılaştı

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü 34.hafta maçında konuk edeceği 1461 Trabzon FK ile tarihinde 10.kez karşılaşacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 9 maçta, eski adları Düzyurtspor ve Hekimoğlu Trabzon olan 1461 Trabzon’un galibiyeti daha fazla olurken, beraberlikler dikkat çekiyor.

Geride kalan 9 karşılaşmada, Çorum FK sadece 1 kez kazanırken, Trabzon ekibi 3 galibiyet aldı. 5 karşılaşma ise berabere bitti. Çorum FK’nın 10 golüne, Karadeniz ekibi 11 golle cevap verdi.

ÇORUM’DA 4 MAÇTA 5 PUAN

Çorum FK ile 1461 Trabzon, 9 maçın 4’ünü Çorum’da, 5’ini Trabzon’da oynadı. Çorum’daki maçların 1’ini Çorum FK, 1’ini 1461 Trabzon kazanırken, 2 maç da berabere bitti. Çorum FK, bu maçlarda rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 4 gol gördü.

Trabzon’da oynanan 5 maçın ise, 2’sini Trabzon temsilcisi kazandı, 3 karşılaşma da berabere bitti. Çorum FK, attığı 5 gole karşılık, 6 gol yedi.

İLK MAÇI ÇORUM FK KAZANDI

Çorum FK ile 1461 Trabzon FK ilk kez 2013-14 sezonunda rakip oldular. 13.haftada Çorum’da oynanan maçı Çorum FK 2-0 kazanırken, 30.haftada Trabzon’da oynanan maç 0-0 bitti.

2017-18 sezonunda da aynı grupta yer alan iki takım arasında, 15.haftada Çorum’da oynanan maç 1-1, 32.haftada Trabzon’da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maç ise 3-3 sonuçlandı.

2019-20 sezonda yine aynı grupta yer alan iki takımın 10.haftada Trabzon’daki mücadelesi ev sahibi ekibin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlanırken, Çorum’da oynanan 27.hafta maçı 0-0 bitti.

Çorum FK ile 1461 Trabzon FK, 2020-2021 sezonunda da aynı grupta rakip oldular. Ligin 13.haftasında Trabzon’da oynanan maçta, Trabzon sahadan 1-0 galip ayrıldı.

32.haftada Çorum’da oynanan maçta da gülen taraf 3-2’lik skorla 1461 Trabzon FK oldu.

Bu sezon yine rakip olan iki takım, ligin 15.haftasında, Trabzon’da karşı karşıya geldi. 27 Kasım’da oynanan maçta, Trabzon temsilcisi, 67.dakikada Hakan Yavuz’un golüyle 1-0 öne geçerken, Çorum FK, 70.dakikada Batuhan Er’in penaltı golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1’lik skorla neticelendi.

(Hüseyin AŞKIN)

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