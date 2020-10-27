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Çorum FK ikinci yarılarda coşuyor

Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet. 1 beraberlik, 2 de yenilgi alan Çorum Futbol Kulübü, attığı 9 gole karşılık kalesinde 9 gol görürken, bu gollerin 7’sini ikinci yarıda kaydetti. Kırmızı-siyahlılar yedikleri 9 golün ise 5’ini ilk yarılarda, 4’ünü ikinci yarılarda kalelerinde gördüler.

Spor 27.10.2020, 00:05 26.10.2020, 20:00
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Çorum FK ikinci yarılarda coşuyor

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta yarın Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’la karşılaşacak olan Çorum Futbol Kulübü, ligin geride kalan 6 haftalık periyodunda oynadığı 5 maçta 9 gol atıp kalesinde 9 gol görürken, ikinci yarılarda rakip fileleri tam 7 kez havalandırdı.

İLK YARILARDA SADECE 2 GOL

Çorum Futbol Kulübü, maçların ilk yarılarında sadece 2 gol atabildi. İlk hafta Manisa FK’ya 3-1 yenilen Çorum Futbol Kulübü, 12.dakikada Eren Tokat’la golü bulurken, ilk yarılardaki diğer golü ise geçtiğimiz hafta 4-0 kazanılan Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçının 24.dakikasında Sinan Kurumuş attı.

DEPLASMANDA TÜM GOLLER İKİNCİ YARIDA

İlk yarılarda attığı 2 golü de evinde kaydeden Çorum Futbol Kulübü, diğer 7 golün 6’sını ise ikinci yarılarda buldu. Kırmızı-siyahlılar, iç sahada 1-1 biten Afjet Afyonspor maçının 67.dakikasında Sinan Kurumuş’la beraberliği sağlarken, deplasmanda 3-2 kazanılan İnegölspor maçında 3 golü de ikinci yarılarda attı.

Geçtiğimiz hafta 4-0 kazanılan Niğde Anadolu FK maçında da gollerin 3’ü ikinci yarıda geldi.

İLK YARILARDA 5 GOL YEDİ

Çorum Futbol Kulübü, 5 maçta kalesinde gördüğü 9 golün 5’ini ilk yarılarda yedi. Kırmızı-Siyahlılar, ilk yarılarda Manisa FK maçında 2, Afjet Afyonspor maçında 1, İnegölspor maçında ise 2 gol yerken, ikinci yarılarda ise, Manisa FK maçında 1, Kocaelispor maçında 3 gole engel olamadılar.

ERGENE İKİNCİ YARILARDA YİYOR

Çorum Futbol Kulübü’nün yarın deplasmanda karşılaşacağı Ergene Velimeşespor ise oynadığı 6 maçta 7 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. Tekirdağ temsilcisi, attığı 7 golün 3’ünü ilk yarılarda, 4’ünü ikinci yarılarda kaydederken, yediği 11 golün ise 4’ünü ilk yarılarda, 7’sini de ikinci yarılarda kalesinde gördü.

(Spor Servisi)

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