Çorum FK hız kesmiyor

İkinci etap hazırlıklarına Çorum’da yaptığı antrenmanlarla devam eden Çorum FK, dünü tek antrenman ile kapattı. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 17.30’da gerçekleşen antrenmana sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Kıvanç Kaya, Hasan Küçcük, Tarık Mayhoş ve Umut Kaya ise takımdan ayrı çalışmalarına devam etti. Isınma hareketleri ve gruplar halinde düz koşu ile başlayan antrenman, dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktik çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar, açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak çift antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

