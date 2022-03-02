Çorum FK hırs küpü 

Çorum FK, Cumartesi günü, sahasında, Etimesgut Belediye ile oynayacağı 29.hafta maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde, Tesisler 1 No’lu Sahada yapılan antrenman ısınma ile başlarken, çabuk kuvvet çalışmasıyla devam etti. Kalecilerin ayrı çalıştığı antrenmanda, sakatlıktan yeni çıkan kaleci Erdi, toplu çalışmaya katıldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren ve futbolcuların bir hayli hırslı göründükleri antrenman, yarı sahada, Etimesgut Belediye maçının taktiğini içeren oyunla sona erdi.

(Hüseyin AŞKIN)

