Çorum FK hırs küpü 

Pazar günü Niğde Anadolu FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan’ın geçtiğimiz gün futbolculara ve teknik heyete güvendiğini ifade eden açıklamalarının ardından dünkü antrenmanda oyuncuların hırslı oluşu dikkat çekti.

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da saat 13.00’de gerçekleşen antrenmana Kıvanç Kaya dışında tüm futbolcular katıldı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Daha sonra gole yönelik 3 grup halinde iddialı istasyon çalışması yapan Kırmızı-Siyahlılar son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı. Hücum varyasyonlarını arttırmaya yönelik gerçekleşen taktik antrenmanda oyuncuların hırslı olması dikkat çekerken, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım’ın da oyunu sık sık durdurup oyuncularını ikaz etmesi de dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Çorum FK’da Niğde Anadolu FK hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

