Çorum FK hırs küpü!
Kocaeli yenilgisi ile Play-Off yarışında yara alan Çorum FK, Pazar günü Afyonspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı. Kırmızı-Siyahlılar galibiyete odaklanırken, dünkü antrenmanda son derece hırslı ve istekli göründüler.
Spor 11.02.2021, 00:06
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Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katılırken, Mehmet Sedef ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde kanat organizasyonları ve şut ağırlıklı bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar bu çalışma esnasında hırslı ve istekli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
Çorum FK’da Afyonspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.
(Spor Servisi)
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