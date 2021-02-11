Çorum FK hırs küpü!

Çorum Futbol Kulübü dün yaptığı antrenmanla Afjet Afyonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İsmet Taşdemir nezaretinde Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmana tüm futbolcular katılırken, Mehmet Sedef ise takımdan ayrı çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışması ile devam etti. Son bölümde kanat organizasyonları ve şut ağırlıklı bir çalışma yapan Kırmızı-Siyahlılar bu çalışma esnasında hırslı ve istekli olmaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Çorum FK’da Afyonspor maçının hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile devam edecek.

(Spor Servisi)