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Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Play-Off iddiasını da büyük ölçüde yitiren Çorum Futbol Kulübü, Play-Off potasındaki Hekimoğlu Trabzon’la sahasında berabere kalırken, üst üste alınan üç yenilgi sonrası puan aldı. Golsüz biten maçta iki takım da sahadan istediğini alarak ayrıldı.

Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

Play-Off iddiasını da büyük ölçüde yitiren Çorum Futbol Kulübü, Play-Off potasındaki Hekimoğlu Trabzon’la sahasında berabere kalırken, üst üste alınan üç yenilgi sonrası puan aldı. Golsüz biten maçta iki takım da sahadan istediğini alarak ayrıldı.

08 Mart 2020 Pazar 19:49
Çorum FK - Hekimoğlu Trabzon: 0-0

STAT: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

HAKEMLER: Burak Olcar **, Vural Gül ***, Süha Adıyaman ****

4.HAKEM: Necati Selçuk Şahin.

ÇORUM FUTBOL KULÜBÜ: Onur **, Ertuğrul ***, Nafican ***, Osman ***, Talha ***, Mete ***, Kerem Çağatay **, M. Rıdvan ** (Dk. 90+3 Batuhan), Şaban Yılmaz ** (Dk. 70 Volkan *), Mikail **, Mert ** (Dk. 84 Burak *)

YEDEKLER: Reşat, Semih, Muhammed Çoban, Nuri Can.

TEKNİK SORUMLU: Ersin Küçükoğlu.

HEKİMOĞLU TRABZON: Batuhan Ahmet **, Miraç **, Samet **, Doğan **, Talha **, Onur * (Dk. 46 Ali *), Ersel **, Bahadır ** (Dk. 74 İsmail Haktan *), Taha **, Volkan **, A.Kadir * (Dk. 59 Hakan *)

YEDEKLER: Bekir, Musa Caner, Muhammet Haşim, Emre.

TEKNİK SORUMLU: Mustafa Alper Avcı.

GOL: Yok.

SARI KARTLAR: Mikail, Volkan (Çorum FK), Samet (Hekimoğlu Trabzon)

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü 27.hafta maçında konuk ettiği Hekimoğlu Trabzon’la 0-0 berabere kalarak 3 haftalık yenilgi serisinden sonra puan aldı.

Dün, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçta Teknik Direktör Ersin Küçükoğlu, önceki hafta Tarsus İdmanyurdu’ne 3-0 yenildikleri maçın onbirinden Burak Seres, Batuhan Demirel ve Muhammed Çoban’ı kulübeye çekerken, Mete Yıldız, Nafican Yardımcı ve Muhammed Rıdvan Özdemir’e görev verdi.

Sahaya savunma ağırlıklı bir kadro ile çıkan Çorum Futbol Kulübü, rakibine maç boyunca pozisyon vermezken, 45+2.dakikada Mikail sağdan ceza sahasına girdi, çapraz pozisyonda önünü boşaltıp şutunu attı ancak top takım arkadaşı Şaban’dan dönünce ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya Çorum FK ilk yarıdaki onbiriyle, Hekimoğlu Trabzon ise Onur’un yerine Ali ile başladı. 55.dakikada Şaban’ın pasında Mikail ceza sahasında bekletmeden gol vuruşunu yaparken, kaleci Batuhan gole izin vermedi.

Özellikle 70.dakikada Volkan’ın oyuna girmesiyle rakip yarı alanda daha çok görülen Çorum FK, buna rağmen rakip kalede etkili olamadı ancak güçlü rakibine de pozisyon vermedi.

Kalan sürede de gol olmayınca karşılaşma başladığı gibi golsüz eşitlikle tamamlandı.

Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 36’ya yükseltip haftayı yine 11.sırada kapatırken, 4.sıradaki yerini koruyan Hekimoğlu Trabzon puanını 49’a yükseltti.

Son Güncelleme: 09.03.2020 00:26
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