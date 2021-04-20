Çorum FK, Hacettepe maçına hazırlanıyor

Çorum FK, 22 Nisan Perşembe günü Ankara deplasmanında Hacettepespor’la oynayacağı 35.hafta maçının hazırlıklarını teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde sürdürüyor.

Kırmızı-siyahlılar, dün Tesisler 1 No’lu Saha’da çalışırken, saat 15.00’te başlayan antrenmana sakatlıkları bulunan Ertuğrul ve Tarık katılmadı. Sakatlıktan yeni çıkan Nafican takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, 5’e 2’nin ardından yaklaşık yarım saat süren yan top çalışması yaptırdı. Antrenman, tam sahada taktik çalışmayla sona erdi.

Çorum FK bugün yapacağı antrenmanla Hacettepespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Rıfat KARA)

