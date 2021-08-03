Çorum FK güç depoladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap çalışmalarını Çorum’da sürdüren Çorum FK, dün çift idman yaparak günü tamamladı. Teknik Direktör Aykan Atik nezaretinde sabah 09.00’da salonda, akşam ise 18.00’de Tesisler 1 No’lu Saha’da gerçekleşen antrenmanlara sakatlığı devam eden Muhammet Fettahoğlu katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan diğer oyuncular ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü. Salon’da gerçekleşen sabah antrenmanında Kırmızı-Siyahlı futbolcular ağırlık çalışması yaparak güç depoladı. Akşam gerçekleşen antrenman ise düz koşular ile başlarken taktik ağırlıklı antrenman ile sona erdi.

Çorum FK’da hazırlıklar bugün yapılacak tek antrenman programı ile kaldığı yerden devam edecek.

(Rıfat KARA)

