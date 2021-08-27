Çorum FK görücüye çıkıyor

Çorum FK, “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında bugün 3.Lig ekibi Erbaaspor’la karşılaşacak. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak “lig provası”nda Çorum bölgesi B klasman hakemi Ahmet Ecevit düdük çalacak.

Çorum FK, şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında bugün 3.Lig 1.Grup takımlarından, Tokat temsilcisi Erbaaspor’u konuk edecek.

Yaptığı transferlerle tarihinin en iyi kadrosunu kuran Çorum FK, “rota kupa” parolasıyla şampiyonluk mücadelesi vereceği yeni sezonun ilk maçında 5 Eylül Pazar günü Diyarbekirspor’u konuk edecek. Diyarbekirspor maçı öncesinde bugün 3.Lig ekibi Erbaaspor’la hazırlık maçı organize edildi. İki takımın da lig arifesinde son eksiklerini görme imkânı bulacağı karşılaşma bu akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

Yeni teknik direktörü Ahmet Yıldırım nezaretindeki ilk sınav olmasının yanı sıra, yine yeni sezon öncesinde Çorum’daki ilk hazırlık maçı olma özelliği de taşıyan karşılaşmada Çorum bölgesi B klasman hakemi Ahmet Ecevit düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını ise Emre Alagöz ile Oğuzhan Kocaçoban yapacak. Hasan Arabacı da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Çorum FK’da, sakatlıkları bulunan Kıvanç Kaya, Berkay Can Değirmencioğlu, Muhsin Yıldırım ve Hasan Küçcük maçta forma giyemeyecek.

(Hüseyin AŞKIN)