“Çorum FK gönüllerimizin şampiyonu”

Çorum FK, 3-2 kazanmasına rağmen, play-off biletini 1 puan farkla kaçırırken, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın, “Gönüllerimizin şampiyonu Çorum Futbol Kulübü’müzün futbolcu, teknik heyet ve taraftarını yürekten tebrik ediyorum.

Desteğimizi hiçbir zaman eksik etmediğimiz; iyi günde de, kötü günde de yanında olduğumuz, şehrimizin ortak paydası kırmızı şimşeklere, yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)

