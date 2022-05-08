“Çorum FK gönüllerimizin şampiyonu”
Çorum FK’ya her zaman destek olan ve en zor dönemlerinde sağladığı katkı ile play-off umutlarının son haftaya kadar devam etmesinde büyük payı bulunan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Afyonspor maçında da protokol tribündeki yerini aldı.
Spor 08.05.2022, 19:03
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Çorum FK, 3-2 kazanmasına rağmen, play-off biletini 1 puan farkla kaçırırken, kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın, “Gönüllerimizin şampiyonu Çorum Futbol Kulübü’müzün futbolcu, teknik heyet ve taraftarını yürekten tebrik ediyorum.
Desteğimizi hiçbir zaman eksik etmediğimiz; iyi günde de, kötü günde de yanında olduğumuz, şehrimizin ortak paydası kırmızı şimşeklere, yeni sezonda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
(Hüseyin AŞKIN)
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