Çorum FK golcüsünü buldu

Çorum FK, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde teknik direktör sorununu çözdükten sonra transfer çalışmalarına başladı.

Önceki gün, teknik direktör Aykan Atik’le 1 yıllık anlaşma sağlayan Çorum FK, golcü transferini de gerçekleştirdi. Sinan Kurumuş’a yol veren Çorum FK, biten sezonda aynı grupta mücadele ettiği Uşakspor’un 32 yaşındaki golcüsü Mehmet Gürkan Öztürk’le anlaştı.

MEHMET GÜRKAN ÖZTÜRK KİMDİR?

26 Mart 1989 Ayancık-Sinop doğumlu olan Mehmet Gürkan Öztürk, futbola 2002 yılında Ayancıkspor’da başladı. Altınova ve İstanbulspor’da amatör oynadıktan sonra 2007’de İstanbulspor’da profesyonel olan Gürkan Öztürk, daha sonra Küçükçekmecespor, Gümüşhanespor, Darıca Gençlerbirliği, Aydınspor, Çaykur Rizespor, Malatyaspor, Kartalspor, Körfezspor, Niğde Anadolu FK, Bandırmaspor, Zonguldak Kömürspor ve en son biten sezonda Uşakspor’da oynadı.

Uşakspor’da 34 maça çıkan golcü futbolcu rakip fileleri 16 kez havalandırırken, 8 sarı kart gördü.

383 MAÇ 98 GOL

Deneyimli golcü, profesyonel futbolculuk kariyerinde Süper Lig’de 1, 1.Lig’de 7, 2.Lig’de 262, 3.Lig’de 97, Türkiye Kupası’nda 16 maça çıkarken, 62’s 2.Lig’de, 35’i 3.Lig’de, 1’i de Türkiye Kupası’nda olmak üzere 98 gol attı.

Öztürk, önceki sezon Zonguldak Kömürspor formasıyla Çorum FK’ya gol attı. 15 Şubat 2020’de Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan ve 2-2 biten maçta konuk takımın ilk golünü 49.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk atmıştı.

4 KEZ MİLLİ

Öztürk, 2007 yılında 4 maçta da U19 Milli Takımı’nın formasını giydi. Deneyimli futbolcu, Türkiye ile İsveç arasında oynanan 4 özel karşılaşmada milli formayı giydi ancak gol atamadı.

Mehmet Gürkan, bu sezon Çorum FK’ya karşı Uşak’taki maçta ilk 11’de yer alırken, Çorum’da oynanan maçta ise cezası nedeniyle yer alamadı.

(Spor Servisi)

