Çorum FK galibiyete odaklandı

2.Lig Kırmızı Grupta, ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, Pazar günü, sahasında Bodrumspor’la oynayacağı 30.hafta maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.

Tesisler 1 No’lu Saha, saat 14.00’te başlayan antrenmana, sakatlığı süren Muhsin dışında tüm futbolcular katıldı. Sakatlıkları bulunan Serkan, Emre ve Kıvanç, takımdan ayrı olarak, salonda kuvvet çalışması yaptılar.

Teknik direktör Ergün Penbe nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapma ile devam etti. Antrenmanın ikinci bölümü topla dayanıklılık çalışması şeklinde geçerken, son bölümde yan top ve şut çalışması yapıldı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda, futbolcuların hırslı ve istekli olmaları dikkat çekerken, teknik direktör Ergün Penbe, kritik maç öncesinde tüm planlarını galibiyet üzerine yapıyor.

(Rıfat KARA)