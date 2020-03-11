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Çorum FK galibiyete hasret

Sezonun ikinci yarısında büyük bir çöküş yaşayan Çorum FK, 26 Ocak’ta deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yendikten sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-Siyahlılar, son 7 haftada 2 beraberlik, 5 yenilgi aldılar.

Çorum FK galibiyete hasret

Sezonun ikinci yarısında büyük bir çöküş yaşayan Çorum FK, 26 Ocak’ta deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yendikten sonra bir daha galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-Siyahlılar, son 7 haftada 2 beraberlik, 5 yenilgi aldılar.

11 Mart 2020 Çarşamba 00:24
Çorum FK galibiyete hasret

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, sezonun ikinci yarısındaki performansıyla ilk yarıyı mumla arıyor. Kırmızı-Siyahlılar, son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamadılar.

İLK YARININ 15 PUAN GERİSİNDE

Ligde, ikinci yarının 10 haftalık periyodu geride kalırken, Çorum FK ilk yarının ilk 10 haftasındaki performansının çok çok gerisinde kaldı. İlk 10 maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik 3 yenilgi alarak 19 puan toplayan ve puan cetvelinin 3.sıradasında yer alan Çorum FK, ikinci yarının aynı periyodunda ise, 1 galibiyet, 2 beraberlik, 7 yenilgi sonucu sadece 5 puan alabildi.

SON 7 MAÇTA SADECE 2 PUAN

Çorum Futbol Kulübü, ligdeki son galibiyetini 26 Ocak’ta deplasmanda Gümüşhanespor’u 4-1 yenerek alırken, sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet yüzü göremedi. Kırmızı-Siyahlılar, son 7 haftada 2 beraberlik, 5 yenilgi alırken, sadece sahalarında Zonguldak Kömürspor’la 2-2, Hekimoğlu Trabzon’la da 0-0 berabere kalarak 2 puan alabildiler.

EVİNDE 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Bu sezon en büyük yarayı iç saha maçlarında alan Çorum Futbol Kulübü, sahasında oynadığı son 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. İç sahadaki son galibiyetini 8 Aralık’ta Yılport Samsunspor’u 2-1 yenerek alan Çorum Futbol Kulübü, sonrasında sahasında çıktığı 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Bu maçlarda, Zonguldak Kömürspor’la 2-2, Hekimoğlu Trabzon’la 0-0 berabere kalan Çorum Futbol Kulübü, İnegölspor’a 3-1, Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 2-0, Hacettepespor’a ise 2-1 yenildi.

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