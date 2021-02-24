Çorum FK galibiyet peşinde

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan bugün oynanacak 24.hafta maçlarıyla devam edecek. Play-Off’a kalma hesapları yapan Çorum Futbol Kulübü, düşmeme mücadelesi veren Niğde Anadolu Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşacak.

Afjet Afyonspor ve ardından geçtiğimiz hafta sahasında İnegölspor’u yenerek üst üste aldığı 2 galibiyetle play-off umutlarını artıran Çorum Futbol Kulübü, bugün Niğde’den de galibiyetle dönerek hedefe giden yolda bir engeli daha aşmak istiyor. Bu doğrultuda, kırmızı-siyahlılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Sahasında Kocaelispor, Amed Sportif Faaliyetler ve Kahramanmaraşspor gibi play-off mücadelesi veren takımlara yenilmeyerek zaman zaman sürpriz sonuçlara imza atabilen Niğde Anadolu FK cephesinde de hesaplar galibiyet üzerine yapılmış durumda. 8 maçtın kazanamayan Niğde ekibi, kötü gidişen Çorum FK maçıyla son vermek istiyor.

32 puanlı 10.sıradaki Çorum FK ile 14 puanlı 16.sıradaki Niğde Anadolu FK arasında bugün Niğde 5 Şubat Stadı’nda oynanacak maçı Muş bölgesi hakemlerinden Mehmet Şükrü Közcü yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak kritik maçta Közcü’nün yardımcılıklarını ise Bingöl bölgesinden Sezgin Altun ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Yine Bingöl bölgesinden Yusuf Aydın da mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak.

Çorum FK’da, sarı kart cezalısı Abdulhamit Yıldız ve sakatlığı süren Eren Tokat kritik maçta forma giyemeyecek.

(Spor Servisi)