Çorum FK galibiyet için pusuda

2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan 3.hafta maçlarıyla devam edecek. “Rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın akşam şampiyonluk adaylarından Sakaryaspor’u konuk edecek.

Sahasında Diyarbekirspor’la 1-1 berabere kalarak başladığı sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’u 4-0 gibi farklı bir skorla yenerek alan Çorum FK, Sakaryaspor maçında da 3 puan hedefliyor. Zorlu maça galibiyet parolasıyla hazırlanan kırmızı-siyahlılarda, sakatlıkları bulunan Umut Kaya, Muhammet Fettahoğlu ve Kıvanç Kaya yarın akşam da forma giyemeyecekler.

Çorum FK gibi sezona 1-1’lik beraberlikle başlayan, geçtiğimiz hafta da evinde Sarıyer’i 2-0 yenerek ilk galibiyetini alan Sakaryaspor da Çorum’a iddialı geliyor. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Sakaryaspor, Çorum’dan puan ya da puanlar alarak ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

4’er puanı bulunan Çorum FK ile Sakaryaspor arasında yarın akşam Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak zorlu maçı Trabzon bölgesi hakemlerinden Alpaslan Şen yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta, Alpaslan Şen’in yardımcılıklarını ise Erzurum bölgesinden Ömer Lütfü Aydın ile Gümüşhane bölgesinden Bülent Korkmaz yapacak. Yine Gümüşhane bölgesinden Şahin Berker ise maçta dördüncü hakem olarak görev yapacak.

(Hüseyin AŞKIN)

