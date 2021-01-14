Flaş HaberÇorum’da aşı sevinci
Çorum FK fırsat tepti: 2-2
Çorum Futbol Kulübü, 10.haftanın erteleme maçında konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler karşısında önde iken 88.dakikada yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılıp play-off yolunda önemli bir yara aldı. İlk yarısı golsüz biten maçta konuk ekip 63’te Yusuf’la öne geçerken, 71’de Cengiz’le beraberliği sağlayan Çorum FK 83’te Umut Kaya ile 2-1’lik üstünlüğe ulaştı. Tansiyonu yüksek maçta konuk ekibin beraberlik golü 88’de H.İbrahim’den geldi.
Spor 14.01.2021, 19:59
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