Çorum FK evinde sıkıntılı
Çorum FK, ligin en başarılı deplasman takımı olmasına karşılık, sahasında oynadığı 4 maçta sadece 5 puan toplayabildi. 8 maçta rakip fileleri 10 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, bu gollerin sadece 2’sini evinde atarken, kalesinde gördüğü 4 golün ise 3’ünü seyircisinin önünde yedi.
2.Lig Kırmızı Grup’ta, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geride kalan 8 haftalık periyotta 15 puan toplarken, bu puanların sadece 5’ini iç sahada aldı.
Cumartesi günü 9.hafta maçında Sarıyer’i konuk edecek olan Çorum FK, “ligin en başarılı deplasman takımı” olmasına karşın evinde kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalmış durumda. Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplamasına rağmen, sahasında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve hanesine 5 puan yazdırabildi.
Ligdeki tek yenilgisini evinde alan Çorum FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda, Serik Belediyespor’u 1-0 yenerken, Diyarbekirspor’la 1-1, Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, Sivas Belediyespor’a ise 2-0’lık skorla boyun eğdiler.
8 maçta 10 gol atıp kalesinde 4 gol gören Çorum FK, bu gollerin ise sadece 2’isini evinde attı. Seyircisinin önünde 3 gol yiyen Çorum FK, deplasmanda ise 8 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü.
(Hüseyin AŞKIN)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|9
|21
|2. Hatayspor
|9
|19
|3. Fenerbahçe
|9
|19
|4. Beşiktaş
|9
|17
|5. Karagümrük
|9
|17
|6. Galatasaray
|9
|17
|7. Alanyaspor
|9
|17
|8. Altay
|9
|15
|9. Konyaspor
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|12
|11. Kayserispor
|9
|11
|12. Gaziantep FK
|9
|11
|13. Sivasspor
|9
|10
|14. Başakşehir
|9
|9
|15. Antalyaspor
|9
|9
|16. Öznur Kablo Yeni Malatya
|9
|9
|17. Göztepe
|9
|8
|18. Giresunspor
|9
|8
|19. Kasımpaşa
|9
|6
|20. Rizespor
|9
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|21
|2. Ankaragücü
|9
|21
|3. Erzurumspor
|9
|18
|4. Eyüpspor
|9
|17
|5. Kocaelispor
|8
|16
|6. Bandırmaspor
|9
|15
|7. Tuzlaspor
|8
|14
|8. Samsunspor
|8
|11
|9. Gençlerbirliği
|8
|11
|10. Menemenspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|8
|10
|12. Denizlispor
|9
|10
|13. Altınordu
|9
|10
|14. Adanaspor
|9
|9
|15. Manisa FK
|9
|9
|16. Boluspor
|8
|8
|17. Bursaspor
|8
|8
|18. Balıkesirspor
|8
|6
|19. Ankara Keçiörengücü
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|8
|19
|2. Liverpool
|8
|18
|3. Man City
|8
|17
|4. Brighton
|8
|15
|5. Tottenham
|8
|15
|6. M. United
|8
|14
|7. West Ham
|8
|14
|8. Everton
|8
|14
|9. Brentford
|8
|12
|10. Wolverhampton
|8
|12
|11. Leicester City
|8
|11
|12. Arsenal
|8
|11
|13. Aston Villa
|8
|10
|14. Crystal Palace
|8
|8
|15. Southampton
|8
|7
|16. Watford
|8
|7
|17. Leeds United
|8
|6
|18. Burnley
|8
|3
|19. Newcastle
|8
|3
|20. Norwich City
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|9
|20
|2. Real Madrid
|8
|17
|3. Sevilla
|8
|17
|4. Atletico Madrid
|8
|17
|5. Osasuna
|9
|17
|6. Rayo Vallecano
|9
|16
|7. Barcelona
|8
|15
|8. Real Betis
|9
|15
|9. Athletic Bilbao
|8
|13
|10. Valencia
|9
|12
|11. Espanyol
|9
|12
|12. Villarreal
|8
|11
|13. Mallorca
|9
|11
|14. Elche
|9
|9
|15. Celta de Vigo
|9
|7
|16. Cádiz
|9
|7
|17. Granada
|8
|6
|18. Levante
|9
|5
|19. Deportivo Alaves
|8
|3
|20. Getafe
|9
|2