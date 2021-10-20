Çorum FK evinde sıkıntılı

2.Lig Kırmızı Grup’ta, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, geride kalan 8 haftalık periyotta 15 puan toplarken, bu puanların sadece 5’ini iç sahada aldı.

Cumartesi günü 9.hafta maçında Sarıyer’i konuk edecek olan Çorum FK, “ligin en başarılı deplasman takımı” olmasına karşın evinde kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında geride kalmış durumda. Kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan toplamasına rağmen, sahasında çıktığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve hanesine 5 puan yazdırabildi.

Ligdeki tek yenilgisini evinde alan Çorum FK, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda, Serik Belediyespor’u 1-0 yenerken, Diyarbekirspor’la 1-1, Sakaryaspor’la 0-0 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlılar, Sivas Belediyespor’a ise 2-0’lık skorla boyun eğdiler.

8 maçta 10 gol atıp kalesinde 4 gol gören Çorum FK, bu gollerin ise sadece 2’isini evinde attı. Seyircisinin önünde 3 gol yiyen Çorum FK, deplasmanda ise 8 gol atıp kalesinde sadece 1 gol gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

