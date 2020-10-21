Çorum FK evinde 318 gündür kazanamıyor
Misli.com 2.Lig Beyaz Grup 6.hafta maçında bugün Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan Çorum Futbol Kulübü, sahasında 7 maçtır kazanamıyor.
Spor 21.10.2020, 00:05
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Ligdeki son iç saha galibiyetini geçen sezonun 16.haftasında Yılport Samsunspor’a karşı 2-1’lik skorla alan Çorum Futbol Kulübü, 8 Aralık 2019’da oynanan bu maçtan sonra çıktığı 7 iç saha maçında 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Kırmızı-siyahlılar, bugün Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü yenerek iç saha galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyorlar.
ÇORUM FK’NIN İÇ SAHADAKİ SON 7 MAÇI
2019-20 Sezonu
İnegölspor….1-3
Sancaktepe…0-2
Zonguldak….2-2
Hacettepe…..1-2
Hekimoğlu….0-0
2020-21 Sezonu
Manisa FK…..1-3
A.Afyonspor..1-1
(Spor Servisi)
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