Çorum FK –Erzincanspor: 2-2
Çorum Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle ligde üç maçının ertelenmesinden sonra çıktığı karşılaşmada sahasında Anagold 24 Erzincanspor’la 2-2 berabere kaldı. Galibiyeti son dakikalarda kaçıran Çorum Futbol Kulübü henüz 2.dakikada Niyazi Batuhan’ın golüyle yenik duruma düşerken, 52’de Cengiz’le beraberliği sağladı. 59’da Muhammed Fettahoğlu ile öne geçen Çorum FK, 88’de Muhammed Samed’in golüne engel olamayınca karşılaşma 2-2 bitti.
Spor 29.11.2020, 17:59
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