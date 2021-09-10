Çorum FK, Ergene Velimeşespor maçına sıkı hazırlanıyor.. HEDEF GALİBİYET

Tesisler 2 No’lu Sahada, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde saat 16.00’da başlayan antrenmana, sakatlıkları süren Umut Kaya ve Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Kıvanç Kaya takımdan ayrı çalıştı.

Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, teknik patron Ahmet Yıldırım, çabuk kuvvet çalışmasından sonra 4 kaleli oyun oynattı. Gole yönelik oyunda futbolculardın neşeli oldukları görüldü.

Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla Ergene Velimeşespor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-siyahlılar yarın Merzifon’dan 10.30 uçağı ile İstanbul’a, oradan da otobüsle Tekirdağ’a geçecekler.

(Rıfat KARA)

