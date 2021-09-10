Çorum FK, Ergene Velimeşespor maçına sıkı hazırlanıyor.. HEDEF GALİBİYET
Çorum FK, Pazar günü Tekirdağ deplasmanında Ergene Velimeşespor’la oynayacağı 2.hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 10.09.2021, 00:14
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Tesisler 2 No’lu Sahada, Teknik Direktör Ahmet Yıldırım nezaretinde saat 16.00’da başlayan antrenmana, sakatlıkları süren Umut Kaya ve Muhammet Fettahoğlu katılmazken, Kıvanç Kaya takımdan ayrı çalıştı.
Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2 pas çalışmasıyla devam ederken, teknik patron Ahmet Yıldırım, çabuk kuvvet çalışmasından sonra 4 kaleli oyun oynattı. Gole yönelik oyunda futbolculardın neşeli oldukları görüldü.
Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla Ergene Velimeşespor maçının Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayacak. Kırmızı-siyahlılar yarın Merzifon’dan 10.30 uçağı ile İstanbul’a, oradan da otobüsle Tekirdağ’a geçecekler.
(Rıfat KARA)
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