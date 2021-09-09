Çorum FK en yaşlı 2.takım

Kırmızı-Siyahlıların şampiyonluk mücadelesi vereceği 2.Lig Kırmızı Grup'ta takımların yaş ortalamaları belli oldu. Çorumspor'un eski futbolcularından ve eski teknik direktörlerinden Mustafa Çapanoğlu'nun çalıştırdığı Afjet Afyonspor 27.9 yaş ortalaması ile grubun en yaşlı takımı olurken, 27.6 yaş ortalamasına sahip olan Çorum FK ise ikinci sırada yer aldı. Bu iki takımı 26.9 yaş ortalaması ile Sakaryaspor, 26,4 ile İnegölspor, 26.1 ile Bayburt İl Özel İdare, 26.0 ile Ergene Velimeşespor, 25.9 ile Etimesgut Belediyespor, 25.8 ile Diyarbekirspor, 25.7 ile Vanspor, 25.6 ile Ankaraspor, 25.5 ile Serik Belediyespor ve Sarıyer, 25.3 ile Sivas Belediyespor takip etti.

EN GENÇ TAKIMLAR SOMA VE NİĞDE

Yaş ortalaması en genç takımlar ise, 23.1 ile Somaspor ile Niğde Anadolu FK oldu. Bu iki takımın yanı sıra 23.2 yaş ortalaması ile Turgutluspor, 23.4 ile Kahramanmaraşspor, 24.4 ile Adıyamanspor en genç takımın unvanına sahip olan takımlar oldu.

(Rıfat KARA)

