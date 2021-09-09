Çorum FK en değerli beşinci takım

2021-2022 profesyonel futbol sezonunda transfer dönemi 8 Eylül Çarşamba günü saat 24.00'de sona erdi. Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Çorum FK 15 futbolcuyu renklerine bağlayarak sezona merhaba dedi. 20 takımın mücadelesine sahne olacak olan 2.Lig Kırmızı Grup'ta transfer sezonunun sona ermesi ile birlikte takımların transfermarkt değerleri de açıklandı.

Trasfermarkt'ın verilerinden derlediğimiz bilgilere göre; Kırmızı Grup'ta piyasa değeri en yüksek olan takım 43 milyon 437 bin TL ile Ankaraspor olurken, 42 milyon 481 bin TL ile Bodrumspor ikinci sırada yer aldı. 32 milyon 155 bin TL'lik transfer bütçesi ile Sakaryaspor bu alanda üçüncülüğü elde ederken, Hekimoğlu Trabzon ise 29 milyon 228 bin TL ile dördüncü oldu. Tarihinin en iyi kadrosu ile sezona giriş yapan Çorum FK ise 27 milyon 890 bin TL ile bu alanda beşinci sırayı aldı.

Çorum FK'yı 27 milyon 452 bin TL ile Turgutluspor ve 27 milyon 129 bin TL ile Diyarbekirspor takip etti. Şampiyonluğun bir diğer en güçlü adayları arasında gösterilen Afjet Afyonspor ise transfer dönemini 24 milyon 028 bin TL ile sekizinci sırada kapattı. SOMASPOR EN UCUZ TAKIM

Ankaraspor, Çorum FK, Sakaryaspor, Bodrum ve Diyarbekirspor gibi takımların büyük bütçelerle girdiği sezonda piyasa değeri en düşük takım ise Manisa temsilcisi Somaspor oldu. Siyah-Beyazlı kulüp, transfer sezonunda 3 milyon 618 bin TL'lik bütçesi ile 20 takım içinde maliyeti en düşük takım unvanına sahip oldu.

(Rıfat KARA)

