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Çorum FK en çok golü bu sezon yedi

Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, 28.haftalar itibariyle en çok golü bu sezon yedi. Kalesinde 42 gol gören Çorum Futbol Kulübü, aynı periyotta en çok golü ise 2017-18 sezonunda attı. Kırmızı-Siyahlılar, en golcü oldukları sezonda rakip fileleri 44 kez havalandırdılar.

Çorum FK en çok golü bu sezon yedi

Profesyonel futbol liglerindeki sekizinci sezonunu geçiren Çorum Futbol Kulübü, 28.haftalar itibariyle en çok golü bu sezon yedi. Kalesinde 42 gol gören Çorum Futbol Kulübü, aynı periyotta en çok golü ise 2017-18 sezonunda attı. Kırmızı-Siyahlılar, en golcü oldukları sezonda rakip fileleri 44 kez havalandırdılar.

16 Nisan 2020 Perşembe 21:30
Çorum FK en çok golü bu sezon yedi

TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta yer alan Çorum Futbol Kulübü, özellikle sezonun ilk yarısında savunmasıyla ayakta kalmasına rağmen, 28.haftalar itibariyle en çok golü bu sezon yedi.

2012-13 sezonundan beri profesyonel futbol liglerinde mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, bu sezon 2.Lig Beyaz Grup’ta yer aldı. Kırmızı-Siyahlılar, 2.Lig’deki ilk kez mücadele ettikleri bu sezon, koronavirüs salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce 28 maç oynadılar. Çorum ekibi, bu maçlarda 11 galibiyet, 3 beraberlik, 14 yenilgi alıp 36 puan topladı. Bu maçlarda 36 gol atan Çorum Futbol Kulübü, kalesinde ise 42 gol gördü. Yenen 42 gol, 8 yıllık profesyonel futbol ligleri tarihinde Çorum Futbol Kulübü’nün kalesinde gördüğü en çok gol olarak kayıtlara geçti.

EN AZ GOLÜ 2016-17 SEZONUNDA YEDİ

Çorum Futbol Kulübü, profesyonel futbol liglerinde ilk kez boy gösterdiği 2012-13 sezonunda, 3.Lig 3.Grup’ta yer aldı ve 28 maçta 38 gol yedi.

2013-14 sezonunda kalesinde 26 gol gören Çorum Futbol Kulübü, 2014-15 sezonunda 30, 2015-16 sezonunda 30, 2016-17 sezonunda 24 gol yedi. 2017-18 sezonunun 28 haftalık periyodunda kalesinde 33 gole engel olamayan Çorum Futbol Kulübü, 2018-19 sezonunda 28 gol yedi. Kırmızı-Siyahlılar, 2.ligde ilk kez mücadele ettikleri bu sezon ise 28 maçta 42 gol yediler.

EN GOLCÜ SEZONU 2017-18

Çorum Futbol Kulübü, aynı periyotta en çok golü ise 2017-18 sezonunda attı. 28 maçta rakip fileleri 44 ke havalandıran Çorum Futbol Kulübü, 2012-13 sezonunda 34, 2013-14 sezonunda 42, 2014-15 sezonunda 29 gol attılar. 29 gol, Çorum Futbol Kulübü’nün attığı en az gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

2015-16 sezonunda rakiplerine 39 gol atan Çorum Futbol Kulübü, 2016-17 sezonunda 38 gol kaydetti. 2018-19 sezonunda 37 gol atan Çorum Futbol Kulübü, bu sezon ise rakip fileleri 36 kez havalandırdı.

ÇORUM FK’NIN MAÇLARI

1922 Konya…1-0

İnegölspor (D)..2-1

Gümüşhane….0-1

Sancaktepe (D)..1-0

Pendikspor….0-2

Zonguldak (D)…2-1

BAK Spor……3-2

Hacettepe (D)…3-1

Tarsus İ.Y……0-0

H.Trabzon (D)…1-2

A.Afyonspor…4-2

Şanlıurfa (D)….2-0

Manisa FK….0-2

Sarıyer (D)….2-0

Amed S.F. (D)…2-3

Samsunspor….2-1

Kırklareli (D)…0-2

1922 Konya (D)..0-1

İnegölspor…..1-3

Gümüşhane (D)..4-1

Sancaktepe….0-2

Pendikspor (D)…2-3

Zonguldak…..2-2

BAK Spor (D)…1-2

Hacettepespor…1-2

Tarsus İ.Y. (D)..0-3

H.Trabzon…..0-0

A.Afyonspor (D)..0-3

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