Çorum FK dünü de çift idmanla geçirdi

Çorum FK, ikinci yarı hazırlıklarını dün de kendi tesislerinde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Altyapı antrenörleri Ömer Özer, Zakir Ardahanlı, Barış Kılıç ve Sebahattin Çoban nezaretinde günün ilk antrenmanı tesislerdeki fitnes salonunda yapıldı. Saat 10.00’da başlayan antrenmanda, futbolcular 12’şerli 2 grup halinde salona alındı. Birinci grubun ağırlık çalışması saat 10.45’te bitti. 10.50’de başlayan ikinci grubun antrenmanı ise 11.35’te sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, günün ikinci antrenmanına ise 17.00’de başladı. Isınma ile başlayan antrenman 5’e 2’nin ardından topsuz çabuk kuvvet çalışmasıyla devam etti. Günün ikinci antrenmanı, sistemsel saha çalışmasının ardından günün toplu serbest oyunla sona erdi.

1 GÜN İZİN

Dün akşamki antrenmanla birlikte Çorum’daki hazırlıklarını tamamlayan Çorum FK, bugünü izinli olarak geçirecek. Kırmızı-siyahlı ekip, ikinci yarı hazırlıklarına yarından itibaren Antalya’da devam edecek.

(Hüseyin AŞKIN)

