Çorum FK dışarıda, Bodrum evinde iyi

2.Lig Kırmızı Grupta “rota kupa” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, yarın 11.hafta maçında deplasmanda Bodrumspor’la karşılaşacak. Kırmızı-siyahlı ekip, geride kalan 10 haftalık periyotta, deplasmanlarda topladığı puanlarla şampiyonluk yarışında zirveye tutunurken, yine şampiyonluk mücadelesi veren Bodrumspor ise evinde topladığı puanlarla iddiasını korudu.

ÇORUM FK EN İYİ DEPLASMAN TAKIMI

10 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alan Çorum FK topladığı 21 puanla haftayı 3.sırada tamamlarken, attığı 17 gole karşılık kalesinde sadece 4 gol gördü. Sadece grubunun değil, 2.Lig’in de en başarılı deplasman takımı olan Çorum FK, topladığı 21 puanın 8’ini evinde13’ünü ise deplasmanda aldı.

Teknik direktör Ahmet Yıldırım’ın öğrencileri, deplasmanda çıktıkları 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmediler. Bu maçlarda 10 gol atan Çorum FK, sadece 1 gol yedi.

BODRUM DA EVİNDE İYİ

Çorum FK’nın harika deplasman performansına karşılık, Bodrumspor ise iç sahada aldığı başarılarla dikkat çekiyor. Muğla temsilcisi, ligin geride kalan 10 haftalık periyodunda 6 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alarak 19 puan topladı. 3 maçta da sahadan yenilgi ile ayrılan yeşil-beyazlı ekip, attığı 18 gole karşılık kalesinde 7 gole engel olamadı.

Teknik direktör İsmet Taşdemir’in öğrencileri, 10 maçta topladıkları 19 puanın 12’sini iç sahada, 7’sini deplasmanda aldılar. Muğla ekibi, evinde çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi alırken,13 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

