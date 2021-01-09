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Çorum FK'dan orta sahaya takviye

Çorum Futbol Kulübü ara transfer sezonunun başlaması ile birlikte ilk transferini gerçekleştirdi.

Spor 09.01.2021, 20:58
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Çorum FK'dan orta sahaya takviye

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Çorum FK orta sahaya bir takviye yaptı. Kırmızı-Siyahlı kulüp ligdeki rakiplerinden Sarıyer'de forma giyen 33 yaşındaki Ömer Bozan'ı renklerine bağladı.
Tecrübeli futbolcu ligin ilk yarısında Sarıyer forması ile 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 karşılaşmaya çıkarken, 4 de gol atmayı başardı.
(Spor Servisi)

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