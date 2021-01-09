Çorum FK'dan orta sahaya takviye

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Çorum FK orta sahaya bir takviye yaptı. Kırmızı-Siyahlı kulüp ligdeki rakiplerinden Sarıyer'de forma giyen 33 yaşındaki Ömer Bozan'ı renklerine bağladı.

Tecrübeli futbolcu ligin ilk yarısında Sarıyer forması ile 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 19 karşılaşmaya çıkarken, 4 de gol atmayı başardı.

(Spor Servisi)