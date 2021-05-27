Çorum FK'dan orta sahaya 'Küçcük' takviye
Çorum Futbol Kulübü dış transferde hız kesmiyor.
Spor 27.05.2021, 22:56 27.05.2021, 22:57
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Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek için kolları sıvayan Çorum FK aradığı orta sahayı Ankara'da buldu. Kırmızı-Siyahlılar biten sezondaki rakiplerinden Ankara Demirspor'dan 33 yaşındaki Hasan Küçcük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli futbolcu Ankara Demirspor forması ile 29 maça çıkarken, hiç gol atma başarısı gösteremedi. Sezonu 12 sarı kart ile tamamladı.
(Spor Servisi)
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