ÇORUM FK'DA VEDA!

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ve 2. Başkan Mustafa Şeker, Antalya kampında otele gelerek takımla vedalaştı.

Başkan Fatih Özcan ve Mustafa Şeker; oyuncular, teknik ekip ve kulüp personeli ile tek tek vedalaştı.

Vedalaşmada duygu dolu anlar yaşandığı görüldü.