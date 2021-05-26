Çorum FK'da üç veda

Misli.com 2.Lig'de 2020-2021 Sezonunu, belirlenen hedefin gerisinde tamamlayan Çorum FK'da gözler yeni sezon hazırlıklarına çevrildi. Başkan Fatih Özcan, Çorum FK'nın geleceği adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirtirken, kulüpten yapılan açıklamada 3 futbolcuyla yolların ayrıldığı duyuruldu. Açıklamaya göre, Ertuğrul Sancaktutan, Eren Tokat ve Hüseyin Bak'la karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Konuyla ilgili olarak Çorum FK'dan yapılan açıklama şöyle: "Profesyonel futbolcularımızdan Hüseyin Bak, Eren Tokat ve Ertuğrul Sancaktutan ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendilerine, kulübümüze vermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşamlarında başarılar dileriz."

ERTUĞRUL DALYA DİYEMEDİ

Çorum FK'daki 4.sezonunu geçiren 28 yaşındaki sağ bek Ertuğrul Sancaktutan, kırmızı-siyahlı formayla toplamda 99 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu, bu sezon ise 26 maçta görev alırken, 5 sarı kart gördü.

Çorum FK'dan geçtiğimiz sezonun devre arasında ayrılan ve bu sezon başında tekrar dönen 28 yaşındaki stoper Eren Tokat, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 25 maçta 1 gol atarken, 5 sarı kart gördü.

Devre arasında 1.Lig ekiplerinden Bandırmaspor'dan transfer edilen 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Hüseyin Bak ise, 10 maçta forma şansı bulurken, 2 gol atıp, 2 de sarı kart gördü.

(Spor Servisi)

