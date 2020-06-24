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Çorum FK çift çalıştı
Çorum Futbol Kulübü koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından şimdilik 18-19 Temmuz’da başlayacak ligin son 6 haftasının hazırlıklarını dün yaptığı çift idmanla sürdürdü.
Spor 24.06.2020, 00:10
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Kırmızı-Siyahlılar daha önce olduğu gibi antrenmanları yine iki grup halinde ve sosyal mesafe kuralına göre yaptılar. Sabah ilk grup antrenmanı saat 09.30’da başladı. İkinci grup ise 10.30’da çalışmaya başladı. Isınmanın ardından core egzersizlerinin yapıldığı antrenman dayanıklılık çalışmasıyla sona erdi.
Çorum Futbol Kulübü akşam ise 16.30 ve 17.30’da olmak üzere iki grup halinde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümü dayanıklılık çalışması şeklinde geçerken, ikinci bölümde ayak tenisi ve mesafeli toplu çalışma yapıldı.
Çorum Futbol Kulübü bugün de çift idman programı uygulayacak.
(Spor Servisi)
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