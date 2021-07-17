Çorum FK çift çalıştı

Önceki günü tek antrenmanla geçiren Kırmızı-siyahlılar, 1 gün aradan sonra yeniden çift idman programına geçtiler. Günün ilk antrenmanı sabah tesislerin fitnes salonunda yapıldı. İki grup halinde gerçekleştirilen antrenmanda, saat 09.45’te birinci grup, 10.30’da ise ikinci grup ağırlık çalışması yaptı.

Kırmızı-siyahlılar günün ikinci antrenmanını da teknik direktör Aykan Atik nezaretinde saat 17.30’da tesisler 2 No’lu Sahada yaptılar. Yine tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma, 5’e 2 pas ve toplu oyun şeklinde geçti.

Çorum FK bugün ve yarını da çift antrenmanlarla geçirecek.

(Rıfat KARA)

