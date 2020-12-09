Çorum FK bugün Şanlıurfaspor’u konuk edecek

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Çorum Futbol Kulübü, 14.hafta maçında bugün kendisi gibi kötü gidişe son vermenin hesaplarını yapan Şanlıurfaspor’u konuk edecek.

Ligde, koronavirüs nedeniyle 3 maçı ertelenen Çorum Futbol Kulübü oynadığı 9 maçta 8 puan toplarken, hedeflediği play-off potasının 12 puan gerisinde yer alıyor. Son 4 maçından sadece 1 puan çıkartabilen Çorum Futbol Kulübü, bugün konuk edeceği Şanlıurfaspor’u yenerek kötü gidişe “dur” demek ve moral bulmak istiyor. Bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

Transferin son gününde kadrosuna çok önemli takviyeler yapan ve ligde kalma umutları yeşeren, buna rağmen henüz istediği sonuçları alamayan Şanlıurfaspor da bugünkü maçı “çıkış maçı” olarak görüyor. Sarı-yeşilliler Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmanın hesaplarını yapıyorlar.

Bugünkü maç öncesinde iki takımda da eksikler bulunuyor. Çorum Futbol Kulübü’nde sakatlığından dolayı sezonu kapatan Kıvanç Kaya’nın yanı sıra sakalığı bulunan Tarık Mayhoş kart cezalısı Muhammet Fettahoğlu forma giyemeyecek. Geçtiğimiz günlerde testi pozitif çıkan 5 futbolcunun da karantina süreci devam ediyor. Şanlıurfaspor’da ise sarı kart cezalısı Fevzi Özkan ve kırmızı kart cezalısı Muhammet Talha Küçük takımdaki yerini alamayacak.

8 puanlı Çorum Futbol Kulübü ile 2 puanlı Şanlıurfaspor arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi hakemlerinden Yiğit Peşin yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Yiğit Peşin’in yardımcılıklarını ise aynı bölgeden Yavuz Bahadır Ordu ile Salih Burak Demirel yapacak. Karabük bölgesinden Taner Tuncer de maçın dördüncü hakemi olacak.

(Spor Servisi)