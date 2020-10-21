Çorum FK bugün Niğde Anadolu’yu konuk ediyor

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan bugün oynanacak 6.hafta maçlarıyla devam edecek. İkinci haftasını bay geçtiği sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında İnegölspor karşısında 3-2’lik skorla alan Çorum Futbol Kulübü, sahasında Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Sezona evinde lider Manisa FK karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi ile başlayan Çorum Futbol Kulübü, sonrasında deplasmanda Kocaelispor’a 3-0 mağlup olurken, evinde Afjet Afyonspor’la 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puanını aldı. Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında İnegölspor karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak ilk galibiyetini alan Çorum Futbol Kulübü, bugün kendisi gibi 4 puanı bulunan Niğde Anadolu Futbol Kulübü karşısında da kazanıp hem iç 318 günlük iç saha galibiyet özlemini dindirmek, hem de İnegölspor galibiyetiyle başlattığı çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

4’er puanlı iki takım arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Samsun bölgesi hakemlerinden Erdem Mertoğlu yönetecek. Saat 14.00’te başlayacak maçta Erdem Mertoğlu’nun yardımcılıklarını ise Erzurum’dan Hakan Eygü ile Samsun’dan Ahmetcan Akkoyun yapacak. Amasya bölgesinden Bilal Köseoğlu da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Spor Servisi)