Çorum FK, bugün Hacettepe’yi konuk ediyor

Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde ilk kez tam kadro olan Çorum Futbol Kulübü’nde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Çorum Şehir Stadyumu’nda saat 13.00’te başlayacak kritik karşılaşmayı Hatay bölgesi hakemlerinden Deniz Kükrek yönetecek.

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta lige verilen 10 günlük ara sona erdi. Heyecan bugün oynanacak 16.hafta maçlarıyla devam edecek olup, Çorum Futbol Kulübü Başkent ekiplerinden Hacettepespor’u konuk edecek.

Teknik direktörlük görevine İsmet Taşdemir’in gelmesiyle birlikte bir değişim yaşayan ve son 2 maçında da 4 puan toplayarak moral bulan Çorum Futbol Kulübü, bugün grubun zayıf takımlarından Hacettepespor’u konuk edecek. Geçtiğimiz haftalarda sakat, cezalı ve covid-19 testi pozitif çıkan oyuncularının çokluğu nedeniyle bir türlü ideal kadrosuyla sahada yer alamayan Çorum Futbol Kulübü’nde bugünkü maç öncesi sezonu kapatan Kıvanç Kaya dışında eksik bulunmuyor. İsmet Taşdemir nezaretinde ilk kez tam kadro olan Çorum Futbol Kulübü’nde tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı.

11 maçta topladığı 12 puanın 8’ini evinde alan Çorum Futbol Kulübü ile 14 maçta hanesine 9 puan yazdıran ve deplasmanda bugüne kadar sadece 1 puan alabilen Hacettepespor arasında Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Hatay bölgesi hakemlerinden Deniz Kükrek yönetecek. Saat 13.00’te başlayacak maçta Deniz Kükrek’in yardımcılıklarını ise Hatay bölgesinden Ömer Yüzer ile Kahramanmaraş bölgesinden Mustafa Onur Özgenç yapacak. Yine Hatay bölgesinden Erhan Kaya da maçın dördüncü hakemi olacak.

(Spor Servisi)