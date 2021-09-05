Çorum FK beraberlikle başladı: 1-1

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan İzmir bölgesi hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses’in yönettiği maça Çorum FK, Hasan Hüseyin Akınay, Serkan Yavuz, İsmet Benli, Salih Zafer Kurşunlu, Abdulhamit Yıldız, Atakan Akkaynak, Murat Yıldırım, H.İbrahim Sönmez, Batuhan Er, Mehmet Gürkan Öztürk ve Burak Çalık onbiri ile çıktı.



Kıvanç Kaya, Berkay Can Değirmencioğlu, Muhammed Fettahoğlu, Seçkin Getbay ve Umut Kaya sakatlıklarından dolayı kadroda yer alamadılar.

Çorum’da seyircili oynanan ilk gece maçı olarak kayıtlara geçen ve oldukça çekişmeli geçen maçta fazla pozisyon olmazken, Çorum FK 40.dakikada Mehmet Gürkan Öztürk’ün golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü genelde elinde tutan konuk takım, 73.dakikada Okan Dernek’in golüyle beraberliği sağladı.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi ve Çorum FK sezona kendi sahasında 2 puan kaybıyla başladı.

Maçın hakemi kötü bir yönetim sergilerken, Çorum FK beklenilen oyununu oynayamadı. Teknik direktör Ahmet Yıldırım oyuncu değişiklikleri ile ilgili eleştirildi.

Maçta, 5 bine yakın taraftar Çorum FK’ya tribün desteği verdi.



MAÇTAN DAKİKALAR… MAÇTAN DAKİKALAR…

DAKİKA 3: Çorum FK’nın caza sahası yayının solundaki boşluktan kazandığı serbest vuruşta Burak Çalık kaleyi düşündü, top kaleci Salih’te kaldı.

DAKİKA 11: Diyarbekirspor atağında, ceza sahasına gönderilen top Abdulhamit’den döndü, ceza yanının sağında topu önünde bulan Erkan’ın gelişine sert şutu az farkla auta gitti.

DAKİKA 17: Çorum FK atağında, Murat Yıldırım’ın pasında sağdan Serkan ortaladı, penaltı noktasında Mehmet Gürkan kafayı vuramadı.

DAKİKA 34: Çorum FK atağında, Serkan’ın yerden kale alanına gönderdiği topu bu kez Batuhan dokunamadı.

DAKİKA 40: GOL! Çorum FK golü buldu. Soldan İsmet’in ortasında arka direkte Mehmet Gürkan gelişine bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0.

DAKİKA 48: Soldan gelişen Diyarbekirspor atağında, ceza sahasında kaleye sırtı dönük şekilde topu kontrol eden Sinan, yüzünü kaleye döndü, gol vuruşunu yapacakken Salih Zafer ayak koydu, korner.

DAKİKA 73: GOL! Skora denge geldi. Sinan kaleye vurdu, kaleci Hasan Hüseyin’in çıkarttığı topu yakın mesafeden Okan tamamladı: 1-1.

DAKİKA 77: Çorum FK atağında, Murat Yıldırım ceza yayının solundan vurdu, üstten aut.



(Hüseyin AŞKIN)