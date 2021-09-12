Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’a büyük ilgi

Çorum sezonun ilk deplasman maçını dün Tekirdağ’da Ergene Velimeşespor’a oynarken, Başkan Fatih Özcan, yine ilgi odağı oldu. Tekirdağlı sporseverlerin yanı sıra, çevre illerden maçı izlemeye giden Çorumlu sporseverler, Başkan Fatih Özcan’la hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Başkan Fatih Özcan, karşılaşmayı 2.Başkan Mustafa Şeker, Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Ercan’la birlikte izledi. Başkan Özcan’ın oğulları Alperen ve Göktuğ da karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

(Hüseyin AŞKIN)

