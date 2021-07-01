Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, yeni sezon sloganını belirledi: “ROTA KUPA”

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yeni sezonda spor müsabakalarına tedbirle seyirci alınacağını açıklaması üzerine, sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj verdi.

Başkan Özcan, Bakan Koca’nın müjdeli haberi üzerine kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Her şey tamam, bir siz eksiktiniz, şimdi siz de geliyorsunuz. Çorum FK, sevdalıları ile buluşuyor. Uzunca bir aradan sonra hasret bitiyor” ifadelerini kullandı.

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİĞİ

Başkan Fatih Özcan, açıklamasının devamında, transfer çalışmaları ile ilgili olarak taraftarları heyecanlandıracak ifadeler kullandı. Çorum FK, dış transferde bugüne kadar kadrosuna çok önemli 7 futbolcu katarken, kanat, orta saha ve forvet transferleri ile ilgili görüşmeler devam ettiği için, henüz imza aşamasına gelinmedi. Başkan Özcan, transferdeki sessizlikle ilgili olarak da, “Bu aralar sessiz olduğumu düşünmeyin, bu sessizlik fırtına öncesi sessizliğidir” ifadelerini kullandı.

SON GÜLEN DEĞİL

İLK GÜLEN OLALIM

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, sosyal medya paylaşımının devamında, şampiyonluğu ne kadar çok istediklerine de vurgu yaptı. Yeni sezon sloganını “Bu sezon sloganımız rota kupa olsun” ifadeleriyle duyuran Başkan Özcan, “Sezon sonu son gülen değil, ilk gülen biz olalım” cümlesiyle direkt şampiyon olmayı istediklerine vurgu yaptı.

Başkan Fatih Özcan’ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum alırken, kırmızı-siyahlı taraftarlar sezonun başlamasını sabırsızlıkla beklemeye başladılar.

(Spor Servisi)

