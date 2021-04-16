Çorum FK Başkanı Fatih Özcan: “Büyük bir mucize olmazsa bizim için lig sona ermiştir” 

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Uşakspor’a 1-0 yenilip play-off şansını oldukça zora soktukları maçtan sonra yaptığı açıklamada, büyük bir mucize olmaması halinde kendileri için ligin bittiğini, ancak matematiksel şansları devam ettiği sürece de sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Gelinen noktada sorumluluğun kendisine ait olduğunu kaydeden Özcan, başkanlığa devam edip etmeyeceği ile ilgili kararı lig bitiminde açıklayacağının altını çizdi.

Başkan Özcan’ın “Kıymetli Çorum FK taraftarları” diye başlayan açıklaması şöyle:

MUCİZE OLMAZSA BİZİM İÇİN LİG BİTTİ

“Her şeyin bir sonu olduğu gibi, sahamızda mağlup olduğumuz Uşakspor maçının bitiş düdüğü ile birlikte kalan 4 haftada bir mucize gerçekleşmezse, bizim adımıza lig sona ermiştir.

Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle, kötüsüyle 4 hafta sonra geride bırakacağımız 2020-2021 sezonu maalesef bizim adımıza pek başarılı bir sezon olmamıştır.

Büyük umutlarla başladığımız bir sezonun bu kadar dramatik son bulması da ayrıca üzüntü vermektedir.

SORUMLULUK BANA AİT

Başarısızlığa kılıf bulmak ya da mazeret üretmek aciz insanların işidir. Sizlere yaşatmış olduğumuz başarısızlığın ve üzüntünün sorumluluğu bu kulübün lideri olarak şahsıma aittir.

Bugüne kadar, hiçbir zorlukta pes etmeden sizlerin yüzünü güldürmek, başını dik gezdirmek adına elimden gelen çabayı sarf ettiğimi ve hiç fedakârlıktan kaçmadığımı bilmenizi isterim.

Gönül isterdi ki, ligin bitmesine haftalar kala şampiyonluğunu ilan etmiş bir Çorum FK, ya da en azından Play-Off’u garantilemiş bir Çorum FK olarak sizlerin karşısına çıkalım.

Ama olmadı, yapamadım, başaramadım. Özür dilerim!

Bilmeden ya da istemeden kalbini kırdığım, üzdüğüm kim varsa onlardan da ayrıca özür dilerim. Çok uzun ve stresli bir iş yaptığımızı bilmenizi isterim. Varsa kusurumuz mazur görmenizi diliyorum.

SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ

Kalan 4 haftada görevimin başında olacağımı, Çorum FK’nın ligi en iyi yerde bitirmesi adına elimden geleni yapacağımı, matematiksel şansımız devam ettiği sürece de sonuna kadar mücadele edeceğimi net bir şekilde ifade ediyorum.

Bildiğiniz üzere, 3 yıllık bir proje ile başladığımız ilk sezonumuzda yaşamış olduğum olumsuzlukları sizlerle daha önce paylaşmıştım. Tekrar edip buradan başınızı ağrıtmak istemem. 4 hafta sona Çorum FK Başkanlığı adını alacağım kararı sizlerle paylaşacağım.

İÇİMDE DERİN YARALAR AÇAN OLAYLAR VAR

Ülkemizle birlikte tüm dünyanın içinde bulunduğu bu zor şartlarda kulüp yönetmek ancak dışarıdan gelecek manevi desteklerle mümkün olur.

Lakin, yaşamış olduğum zorlukların karşıma çıkan engellerin yüzde 10’unu sizlerle paylaşmıştım. ‘Kan kusup, kızılcık şerbeti içtim’ dediğim olayların bende saklı kalmak kaydıyla, içimde derin yaralar açtığını da bilmenizi isterim.

DEVAM EDİP ETMEYECEĞİMİ LİG SONUNDA AÇIKLAYACAĞIM

Kalan 4 haftanın sonunda Çorum FK adına en hayırlı kararı alacağımdan kimsenin şüphesi olmasın.

Başarısızlığı kabullenemeyen bir yapıda olduğumuzu hepiniz biliyorsunuz. Alnım açık, başım dik yürüttüğüm şerefli Çorum FK Başkanlığı’na devam edip etmeyeceğimi 4 hafta sonra masaya yatıracağımı, yapacağım mali çalışmaların sonucunda da sizlerle paylaşacağımı şimdiden ifade ediyorum.

Bu sevdaya gönül vermiş tüm dostlara selam ve saygılarımla.”

(Hüseyin AŞKIN)

