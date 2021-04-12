Çorum FK Başkanı Fatih Özcan: “Bu takım 1.Lig’e yükselecek”

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup’ta Play-Off’a kalma mücadelesi veren Çorum FK, sahasında aldığı 3-2’lik Hekimoğlu Trabzon yenilgisinden sonra önceki gün de deplasmanda Şanlıurfaspor’a 1-0 yenilip şansını zora sokarken, Başkan Fatih Özcan’dan önce özeleştiri, ardından camiayı umutlandıran açıklama geldi.

BEDENLER URFA’YA GİTMİŞ AMA KAFALAR NEREDE KALMIŞ BELLİ DEĞİL

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, maçtan hemen sonra kendi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Galibiyeti hak edecek bir oyun sergilemediklerini itiraf eden Özcan, futbolcularına üstü kapalı çok önemli bir mesaj verdi. Özcan, paylaşımında, “Maçın başından sonuna kadar mağlubiyeti hak eden bir oyun oynadık.

Bedenler Urfa’ya gitmiş ama kafalar nerede kalmış o hiç belli değil.

İnşallah kaybettiğimiz sadece 3 puan olmuştur. Aksi halde bugünümüzü ve yarınlarımızı da kaybederiz. Yazık olur!” ifadelerini kullandı.

BU TAKIM 1.LİGE’E ÇIKACAK

Başkan Fatih Özcan, daha sonra ikinci bir paylaşım yaptı. Çorum FK’nın Play-Off’tan şampiyon olup 1.Lig’e yükseleceğini ifade eden Başkan Özcan, bu paylaşımında da, “Sevgili dostlarım… Kimse umudunu yitirmesin. Sezon sonu play-offlardan TFF 1.Lig’e yükselen takım Çorum FK olacaktır.

Yarınlar pes etmek için değil, savaşmak için var” ifadelerini kullandı.

Özcan, yaptığı paylaşımda da yine takımına güvenini yenilerken, “Kimse merak etmesin, bu derenin altından daha çok sular akar.

Ben daha ölmedim… Düştüğümüz yerden kalkmasını biliriz evelallah. Ben bu hoca ve takımla o kupayı havaya kaldıracağım” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

