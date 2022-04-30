Çorum FK, arefe günü Adıyaman FK ile zorlu bur maç oynayacak

2.Lig Kırmızı Grupta ilk 5 mücadelesi veren Çorum FK, normal sezonun sondan bir önceki maçında, yarın düşme korkusu yaşayan Adıyaman FK ile deplasmanda karşılaşacak.

4 maçlık galibiyet serisi, geçtiğimiz hafta, iç sahada, ligden düşmesi kesinleşen Niğde Anadolu FK karşısında alınan 5-2’lik şok yenilgi ile sona eren Çorum FK, Adıyaman’da yara sarmaya çalışacak. Önceki akşam yaptığı antrenmanla, hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayıp, dün sabaha karşı Adıyaman’a hareket eden Çorum FK’da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Kırmızı-siyahlı ekipte, sarı kart cezalısı ve aynı zamanda sakat olan Berkay Can Değirmencioğlu ile sakatlığı süren Muhsin Yıldırım, kadroda yer almıyor.

Düşme potasının 3 puan üzerinde yer alan Adıyaman cephesinde de hedef galibiyet olarak belirlendi. Sarı-yeşilli ekip, Çorum FK’yı yenerek, son haftaya daha rahat girmenin hesaplarını yapıyor.

61 puanla 5.sırada yer alan Çorum FK ile, 37 puanlı 16.sıradaki Adıyaman FK arasında, yarın Adıyaman Atatürk Stadı’nda oynanacak maçı, İstanbul bölgesi hakemlerinden Yalçın Taşkınfurat yönetecek. Saat 15.00’te başlayacak maçta, Yalçın Taşkınfurat’ın yardımcılıklarını ise, İstanbul bölgesinden Mücahit Değirmenci ile Edirne bölgesinden Anıl Küçükkaraca yapacak. Yine İstanbul bölgesinden Tolga Akbaba da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

