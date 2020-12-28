Son Dakika

Çorum FK ara vermedi

Zonguldak deplasmanında son saniye golüyle yenilen ve Çorum’a puansız dönen Çorum Futbol Kulübü ara vermeden Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor 28.12.2020, 00:10
26
Çorum FK ara vermedi

Kırmızı-siyahlılar, 30 Aralık Çarşamba günü sahalarında Gümüşhanespor’la oynayacakları 18.hafta maçının hazırlıklarına öğleyin yaptıkları antrenmanla start verdiler. Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yapılan antrenmanda, Zonguldak Kömürspor karşısında forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmadan sonra topla oyun oynadı. Cengiz ve Yılmaz Can ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 28 Aralık 2020
İmsak 06:24
Güneş 07:56
Öğle 12:46
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@