Çorum FK ara vermedi

Kırmızı-siyahlılar, 30 Aralık Çarşamba günü sahalarında Gümüşhanespor’la oynayacakları 18.hafta maçının hazırlıklarına öğleyin yaptıkları antrenmanla start verdiler. Teknik direktör İsmet Taşdemir nezaretinde yapılan antrenmanda, Zonguldak Kömürspor karşısında forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınmadan sonra topla oyun oynadı. Cengiz ve Yılmaz Can ise takımdan ayrı salonda özel bir çalışma yaptı.

Çorum Futbol Kulübü bugün yapacağı antrenmanla Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

(Spor Servisi)